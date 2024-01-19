Засновнику Concorde Capital Мазепі інкримінують організацію схеми протиправного заволодіння землями

Затриманого під час спроби виїзду за кордон засновника інвестиційної компанії підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями, де розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, в різних регіонах України правоохоронці затримали також трьох інших учасників злочинного угруповання, зокрема брата організатора.

В ДБР нагадали, що злочинну організацію, яка протиправно заволоділа понад 7 гектарами земель, де розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, було викрита наприкінці листопада минулого року. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

На цей час вирішується питання про оголошення організатору та ще трьом затриманим учасникам угруповання підозри за ч. 2 ст. 233 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Організатору – додаткове інкримінування за ч. 1 ст. 255 ККУ.

Також на порядку денному стоїть питання про оголошення підозри в перевищенні влади або службових повноважень двом колишнім керівникам управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Київській області, викритим в участі у згаданій незаконній схемі (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Водночас у компанії Concorde Capital 19 січня повідомили, що «при інкримінованих збитках у 7 млн грн,… Ігорю Мазепі встановили заставу 700 млн, а його брату – 500 млн».