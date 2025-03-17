Засновник “Культурного десанту” співак Коля Сєрга став позаштатним радником міністра МЗС

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Про це повідомляє Главком із посиланням на начальника управління кадрового менеджменту МЗС Віталія Мошківського.

Як стало відомо, 35-річний співак, екстелеведучий Миколай Сєрга офіційно став радником міністра закордонних справ 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, започаткував проєкт “Культурний десант”, який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів. У серпні 2022 року президент відзначив Сєргу орденом “За мужність” III ступеню.

До лютого 2022 року Коля Сєрга брав участь у телепроєкті “Орел і решка”, а також виступав резидентом Comedy Club Odessa.

Другий радник Андрія Сибіги – 31-річний випускник Українського католицького університету Денис Коляда. 25 листопада 2024 року він оприлюднив допис у Facebook, в якому окреслив головне завдання для себе як радника очільника МЗС – “посилити голос України на світовій релігійній мапі”. У соцмережах Денис Коляда викладає багато спільних фото з Папою Римським Франциском.

Водночас в управлінні кадрового менеджменту МЗС зазначили, що посади штатних радників міністра закордонних справ не передбачені.