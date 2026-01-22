Засновниця Theranos Елізабет Голмс попросила Трампа звільнити її з в’язниці

Засновниця збанкрутілого стартапу Theranos Елізабет Голмс звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням скоротити її тюремний термін. Наразі їй залишається відбути майже шість років ув’язнення.

Елізабет Голмс, яка відбуває покарання у федеральній в’язниці США, подала прохання про пом’якшення вироку, звернувшись до президента Дональда Трампа. Як повідомили в Офісі помилувань Міністерства юстиції США, запит Голмс, поданий ще торік, залишається на розгляді, пише Reuters.

41-річну Голмс у 2022 році визнали винною за чотирма пунктами обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою обману інвесторів. Суд призначив їй покарання у вигляді 11 років і трьох місяців позбавлення волі, а також зобов’язав виплатити 452 мільйони доларів компенсації. У лютому 2025 року федеральний апеляційний суд залишив вирок без змін.

За даними слідства, у 2010–2015 роках Голмс вводила інвесторів в оману, стверджуючи, що технологія Theranos здатна проводити десятки медичних аналізів лише з однієї краплі крові, взятої з пальця. Насправді ці технології не працювали так, як заявлялося.

Theranos свого часу вважався одним із найперспективніших стартапів Кремнієвої долини та оцінювався у 9 мільярдів доларів. У 2015 році журнал Forbes оцінював статки Голмс у 4,5 мільярда доларів, однак після викриття компанія була ліквідована.

Голмс утримується у федеральному таборі мінімального рівня безпеки в місті Браян, штат Техас, і має право на умовне звільнення у грудні 2031 року. У разі скорочення терміну вона все одно буде зобов’язана сплатити компенсацію постраждалим інвесторам, однак у разі повного помилування це зобов’язання може бути скасоване.

Білий дім відмовився коментувати звернення Голмс. Її адвокати також наразі не надали публічних коментарів.