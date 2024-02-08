Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів призначена на 15 лютого 

Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони збереться 15 лютого.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Альянсу

Засідання відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що пройде 14-15 лютого в Брюсселі.

Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня.

Напередодні засідання Ради, 14 лютого, у штаб-квартирі Альянсу запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату “Рамштайн”.