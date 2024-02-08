Політика

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів призначена на 15 лютого 

8 Лютого 2024 19:02
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україна, нато
Ілюстрація з відкритих джерел

Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони збереться 15 лютого.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Альянсу

Засідання відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що пройде 14-15 лютого в Брюсселі.

Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня. 

Напередодні засідання Ради, 14 лютого, у штаб-квартирі Альянсу запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату “Рамштайн”.


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