Суспільство

Записки рядового Джонга: ССО оприлюднили нотатник ліквідованого бійця КНДР
24 Грудня 2024 10:27
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Українські Сили спеціальних операцій (ССО) продовжують працювати на Курщині, знищуючи північнокорейських військових.

Один із загиблих бійців армії КНДР мав нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи то Йонга) з днем народження.

“Я покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров’я, 9 грудня 2024 року”, – пише Джонг.

Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, і наразі спецпризначенці продовжують переклад інших записів.

Ліквідований солдат КНДР та його нотатник / Фото: Сили спеціальних операцій

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