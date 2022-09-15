Техно

Запуск SpaceX із групою інтернет-супутників Starlink знову перенесли через негоду

15 Вересня 2022 10:58
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У зв’язку з несприятливими погодними умовами запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, що планувався в четвер вранці за київським часом, знову перенесено, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Це вже друге перенесення запуску через негоду.

Тепер його планується здійснити у четвер о 21:27 за часом Східного узбережжя США (у п’ятницю о 04:27 за Києвом) із 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Він стане 61-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

За весь час SpaceX запустила вже 3,4 тисячі інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад три тисячі апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.


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