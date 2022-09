Запуск SpaceX із групою інтернет-супутників Starlink знову перенесли через негоду

У зв’язку з несприятливими погодними умовами запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, що планувався в четвер вранці за київським часом, знову перенесено, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Це вже друге перенесення запуску через негоду.

Тепер його планується здійснити у четвер о 21:27 за часом Східного узбережжя США (у п’ятницю о 04:27 за Києвом) із 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Standing down from tonight's Starlink mission due to unfavorable weather, now targeting Thursday, September 15 at 9:27 p.m. ET for launch of 54 Starlink satellites from SLC-40