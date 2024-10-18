Запрошення до НАТО – єдиний спосіб зупинити війну, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційне запрошення до НАТО є єдиним способом для України пережити російське вторгнення.

В інтерв’ю Financial Times, Зеленський заявив, що приєднання України до НАТО має важливе значення для того, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

“Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення, яке посилює наші дипломатичні шляхи до закінчення війни”, – сказав президент. “Ця війна закінчиться тоді, коли Путін буде ізольований і підштовхнутий іншими партнерами до дипломатії”.

Хоча всі члени НАТО погодилися, що Україна перебуває на “незворотному шляху” до членства, США і Німеччина виступали проти офіційного запрошення Києва, побоюючись ескалації конфлікту з Росією. Деякі посадовці також приватно припускали, що вступ до НАТО може бути використаний як розмінна монета в будь-яких переговорах з Москвою.

“Запрошення до НАТО підніме бойовий дух нашого народу і наших солдатів”, – сказав Зеленський. “Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні (військових) діти не будуть гинути. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, бойовий дух знизиться”.

Зеленський порівняв дебати про вступ до Альянсу з попередніми дискусіями щодо надання Україні комплексів Patriot або винищувачів F-16, коли західні столиці спочатку відмовлялися, а потім повільно поверталися і погоджувалися.

“Реакція на план перемоги точно така ж, як і на Patriot , F-16… Але ми повинні це зробити. Це єдиний спосіб вижити”, – сказав він. “Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що він повинен її закінчити. А він розуміє тільки силу”.

“Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість з них на нашому боці. Але ми повинні тиснути на інших”, – додав він.

Зеленський поспілкувався з FT після того, як у четвер у Брюсселі поінформував 27 лідерів ЄС про свій план, а також після зустрічі з найбільшими політичними партіями в асамблеї блоку.

Київ подав заявку на вступ до НАТО і ЄС у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії.

Виступаючи в четвер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив: “Україна буде членом НАТО в майбутньому … питання полягає саме в тому, коли, і я не можу відповісти на це зараз, в цей момент”.

Зеленський визнав, що результат президентських виборів у США наступного місяця має вирішальне значення для майбутнього його країни та амбіцій щодо членства в НАТО. Віце-президент і кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що зважить членство в НАТО в майбутньому, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його буде обрано.

“Я не знаю, що нам запропонують після виборів у США, – сказав Зеленський. “Ми бачимо три різні шляхи вперед”.

“Один з них – продовження підтримки, але з союзниками, які все ще “побоюються певних ризиків”. Залежно від того, хто виграє перегони за Білий дім, “ми бачимо два інших шляхи. Чи буде це більш позитивно? Чи менш позитивним? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу”.

Президент України заявив, що західні чиновники, які пропонують угоду, за якою Київ обмінює окуповану Росією територію на членство в НАТО, не консультувалися з ним.

“Люди ніколи не говорили цього нам”, – сказав він, закликавши цих чиновників покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону.

Зеленський сказав, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони “реальні”.

“Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти… Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас”, – сказав він.