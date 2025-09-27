Запоріжжя зазнало удару дронами: зруйнований супермаркет, тисячі людей без світла

У ніч на суботу російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки частково зруйновано супермаркет мережі АТБ. На оприлюднених фото видно значні руйнування будівлі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

ДСНС уточнила, що удар стався близько 23:00. У приміщенні магазину спалахнула пожежа на площі близько 50 кв. м, яку рятувальники швидко ліквідували. Також пошкоджені два автомобілі та сусідні будівлі.

Реклама

Реклама

Це вже не перша атака на місто за останню добу: раніше росіяни влучили по об’єкту цивільної інфраструктури, через що майже дев’ять тисяч абонентів залишалися без світла.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ДСНС, Запорізька ОВА

Запоріжжя залишається однією з цілей російських атак. На початку вересня місто вже зазнавало масованих обстрілів дронами та ракетами, тоді були пошкоджені житлові будинки й об’єкти енергетичної інфраструктури, є загиблі та поранені серед цивільних.