Запеклі бої тривають на Мар’їнському напрямку – відбито 20 атак ворога

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак.
- На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки.
- На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.
- На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.
- На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.
- На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил російської федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника.