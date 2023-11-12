Запеклі бої тривають на Мар’їнському напрямку – відбито 20 атак ворога

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак. На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки. На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил російської федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника.