Економіка

Запаси какао у світі впали до рекордно низького рівня, – FT
14 Лютого 2025 19:55
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Ілюстративне фото / Freepik
Ілюстративне фото / Freepik

Через кілька років неврожаю світовий ринок какао опинився в кризі, змушуючи виробників шоколаду скуповувати навіть низькоякісну сировину. Як пише Financial Times, запаси какао на біржах стрімко скорочуються, а його ціна зросла до рекордних рівнів.

За даними Wells Fargo, у США шоколад подорожчав на 20% у порівнянні з минулим роком. Водночас лондонська біржа Intercontinental Exchange за рік втратила понад 80% своїх запасів какао – з 100 000 тонн до 21 000 тонн.

Вартість какао за два роки зросла втричі, а 18 грудня встановлено рекорд – $12 605 за тонну. Через це Hershey звернулася до американського регулятора з проханням дозволити закупити 90 000 тонн какао через біржу Нью-Йорка, що значно перевищує встановлені ліміти.

Ключова причина кризи – зміна клімату, яка спричинила неврожаї в Гані та Кот-д’Івуарі, що забезпечують понад половину світового виробництва какао. Надмірні опади у 2023 році призвели до поширення чорної гнилі, а посуха наступного року ще більше погіршила ситуацію.

Компанії намагаються пристосуватися до ситуації – зменшують розміри плиток, змінюють рецептури та шукають альтернативні інгредієнти.


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