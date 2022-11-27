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Запасів ядерного палива вистачить Україні на два роки

27 Листопада 2022 20:51
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АЕС

Президент Енергоатома Петро Котів заявив, що Україна має запасів ядерного палива  на два роки та планує запустити власне виробництво. 

Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує “Економічна правда“.

“Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме  Westinghouse”, – повідомив Котін. 

З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі,  на паливо компанії Westinghouse. 


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