Запасів ядерного палива вистачить Україні на два роки

Президент Енергоатома Петро Котів заявив, що Україна має запасів ядерного палива на два роки та планує запустити власне виробництво.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує “Економічна правда“.

“Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse”, – повідомив Котін.

З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.