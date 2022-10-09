Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас знайшов зв’язок між звинуваченнями Білорусі в “підготовці нападу” зі сторони України зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

“Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю”, – написав Анушаускас у Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many 🇺🇦 forces as possible from the front to the border with Belarus. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 9, 2022

Ввечері 8 жовтня МЗС Білорусі запросило посла України у Мінську Ігоря Кизима, йому вручили дипломатичну ноту. У ній білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує «завдати удар» по території Білорусі.

Та речник МЗС Олег Ніколенко спростував цю інформацію і сказав, що вона “не відповідає дійсності”.