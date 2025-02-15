Кримінал

Замість легких грошей – використання втемну і смерть: військовий прокоментував вибух у Миколаєві
15 Лютого 2025 17:06
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Поліція на місці вибуху в Миколаєві / Фото: Нацполіція
Поліція на місці вибуху в Миколаєві / Фото: Нацполіція

У центрі Миколаєва 14 лютого жінка підірвалася разом із сумкою, коли підійшла до групи військових. Один боєць загинув, ще шестеро поранені, частина – у важкому стані.

Трагедію прокоментував екскомандир ССО АЗОВ Харків, заступник командира 97 ОМБ Анатолій Сидоренко.

“Це не просто теракт. Це класика російських спецслужб – вербувати, обманювати, використовувати і знищувати. ФСБ/ГРУ пропонують гроші, не кажучи, що людина не просто “віднесе сумку”, а підірветься разом із нею. Класична тактика – розмінна монета, яку навіть не попереджають про власну смерть”, – написав Сидоренко.

За словами військового, Росія продовжує діяти як терористична держава, нехтуючи своїми прибічниками.

“Це ще один сигнал для всіх: немає ніяких “легких грошей” від ворога. Є лише використання втемну і смерть”, – підсумував військовий.

Правоохоронці працюють на місці вибуху в Миколаєві / Фото: Нацполіція

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