Заміну посвідчення водія простіше зробити в “Дії”

У “Дії” тепер за кілька кліків можна замінити посвідчення водія, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Послуга доступна:

Для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Для тих, хто втратив або пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та використовувати цифровий документ.

Тепер заяву на документ можна подати через програму, а забрати пластик уже у сервісному центрі МВС.

Також можна відмовитися від пластикового документа та залишити лише цифровий у “Дії”.