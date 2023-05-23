Заміну посвідчення водія простіше зробити в “Дії”

У “Дії” тепер за кілька кліків можна замінити посвідчення водія, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Послуга доступна:
- Для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення.
- Для тих, хто втратив або пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та використовувати цифровий документ.
Тепер заяву на документ можна подати через програму, а забрати пластик уже у сервісному центрі МВС.
Також можна відмовитися від пластикового документа та залишити лише цифровий у “Дії”.
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