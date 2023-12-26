Суспільство

Залужний заявив, що окупанти можуть «зробити Бахмут» з міста на будь-якому напрямку за кілька місяців

26 Грудня 2023 17:59
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Залужний

Українські військові оборонятимуть Авдіївку, скільки стане сил, але якщо їх буде недостатньо, то важливо зберегти людей.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на пресконференції.

«Нам дорогий кожен клаптик нашої землі – будь то Бахмут чи Авдіївка. Ми будемо обороняти стільки, скільки у нас буде сил, щоб це робити. Якщо цього буде недостатньо, то краще зберегти людей. Звичайно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, а потім відвоюємо. Це все буде залежати від ситуації, і навколо цього не потрібно робити те, що здалеку нагадує якесь шоу», – наголосив головнокомандувач.

Він закликав не зациклюватися навколо бойових дій в Авдіївці, оскільки у «противника є можливість концентрувати свої сили, у тому числі артилерію і авіаційні засоби, на тому чи іншому напрямку, і вони можуть зробити так, що за 2-3 місяці з містом може бути те, що трапилося з Бахмутом».


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