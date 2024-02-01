Залужний визначив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у матеріалі для CNN висловив своє бачення стосовно важливих змін до підходів ведення війни.

Переконаний, щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги. Впевнений, що майбутнє – за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень.

Головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України

Друга світова війна завершилася майже 80 років тому, але її спадщина у визначенні стратегічного бачення зберігається донині.

Якими б значними не були досягнення в галузі авіації, ракетних технологій і космічних засобів, концепція перемоги залишається незмінною: знищити ворога і захопити або звільнити територію.

І все ж, кожна війна унікальна.

І, на мою думку, немає більшого виклику для військового командира, ніж своєчасне розуміння того, що кожна війна формується по-різному.

По-перше, технологічним прогресом, який визначає розвиток озброєння і техніки.

І, по-друге, політичними умовами всередині країни і за кордоном, а також економічним середовищем.

Перемога потребує унікальної стратегії і підпорядковується унікальній логіці.

Вже добре відомо, що головним рушієм цієї війни є розвиток безпілотних систем озброєнь.

Вони поширюються з неймовірною швидкістю, а сфера їх застосування стає дедалі ширшою.

Важливо, що саме ці безпілотні системи – такі як дрони – разом з іншими видами сучасного озброєння є найкращим способом для України уникнути втягування в позиційну війну, де ми не володіємо перевагою.

Але хоча оволодіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на поточну стратегію.

Ми маємо боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, які борються з власною політичною напруженістю.

Запаси ракет, ППО і боєприпаси для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит пороху.

Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах.

Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими країнами, здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.

Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших збройних сил без застосування непопулярних заходів.

Нам заважає недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні, а також часткова монополізація оборонної промисловості.

Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання.

Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним – але в інтересах перемоги ми повинні постійно шукати нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом.

Мабуть, пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних літальних апаратів та інших технологічних засобів.

Вже зараз такі засоби дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Але не лише це.

Вони надають розвіддані в режимі реального часу, що дозволяє коригувати вогонь цілодобово, без пауз – що дає нам можливість наносити високоточні удари по ворожих цілях на передових позиціях та в глибині.

Коротше кажучи, це означає не що інше, як повне переосмислення операцій на полі бою – і відмову від застарілого, стереотипного мислення.

Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіоелектронної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кібер-атак.

Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом.

Важливо, що метою не завжди буде виключно ведення бойових дій.

Вони можуть бути спрямовані на зменшення економічних можливостей противника, його ізоляцію або виснаження.

Наступальні операції можуть мати і психологічні цілі.

Тим не менш, поки що пріоритетом залишається покращення ситуації на полі бою. І тут технології мають безсумнівну перевагу над традиціями.

Дистанційне керування цими засобами означає меншу кількість солдатів під загрозою, що зменшує рівень людських втрат.

Це дає можливість зменшити (хоча, звісно, не усунути) залежність від важкої техніки при виконанні бойових завдань і в цілому при веденні бойових дій.

І відкриває можливість нанесення раптових масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури та вузлах зв’язку без розгортання дорогих ракет або пілотованих літаків.

Інші переваги стануть зрозумілими з часом, хоча, звичайно, противник весь час шукатиме способи захисту від таких операцій і перехоплення або повернення ініціативи.

Отже, оборонні системи також потребують постійного вдосконалення, так само як і контрзаходи, спрямовані на протидію використанню нових технологій противником.

Виклик, який стоїть перед нашими збройними силами, не можна недооцінювати.

Він полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння.

Враховуючи все, що є на даний момент, ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п’ять місяців.

Наші партнери дотримуються такої ж думки.

Цей час піде на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, навчання та підтримку, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, розробку доктринальних засад.

Отже, у 2024 році ми маємо зосередити основні зусилля на трьох напрямках:

створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами;

впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка б враховувала обмеження в засобах та способах їх застосування;

І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості.

Ми вже володіємо можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.

Нашою метою має бути використання моменту – максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому.