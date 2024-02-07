Суспільство

Залужний вніс зміни до наказу про акредитацію журналістів

7 Лютого 2024 07:47
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Українські військові на передовій / Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вніс зміни до наказу №73 щодо правил акредитації журналістів під час дії воєнного стану.

Про це повідомив Інститут масової інформації з покликанням на новий наказ Залужного, що був підписаний 3 лютого.

У новому рішенні подано детальний опис зон військових дій, що було відсутнім у минулій редакції цього закону. 

Так, у «червоній» зоні робота журналістів є забороненою, однак її можуть дозволити в супроводі посадовців, а фото і відео потрібно буде погоджувати перед публікуванням. Раніше доступу в червону зону не було взагалі.

У «жовтій» зоні медійникам дозволять працювати без супроводу пресофіцера у тих місцях, до яких місцеві мешканці мають безперешкодний доступ. Маршрут має погоджувати командир угруповання військ, а заяву розглядатимуть упродовж трьох днів. Раніше можна було працювати лише в супроводі пресофіцера. 

У «зеленій» зоні журналісти можуть працювати без супроводу.

Окрім цього, було внесено зміни до правил акредитування представників ЗМІ: віднині журналісти отримуватимуть акредитацію на 12 місяців замість 6 місяців.

Також із попередньої версії наказу забрали пункт 1.10 з Додатка 1, у якому йшлося про те, що представники ЗМІ мають припинити роботу на військовому об’єкті, якщо з’явиться загроза життю медійників. 

Це означає, що журналісти самі несуть відповідальність за своє життя, а питання безпеки не буде використовуватись як привід тими, хто не хотів бачити медіа.


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