Політика

Залужний: Україна за два дні збила 9 іранських дронів “Шахед”

12 Жовтня 2022 07:05
6
бпла, Залужний

За два дні українські сили збили 9 з 11 іранських безпілотників “Шахед-136”, які Росія масово використовує проти України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 із 11 БПЛА “Шахед-136″. Це результат якісної підготовки наших зенітників, яку проводять польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіями. сьогоднішньої війни”, – написав він у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія замовила Ірану 2400 дронів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
12 Жовтня 2022 07:17
18

Байден не вірить, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю
12 Жовтня 2022 07:37
10

ЗСУ закріпили успіх у п’яти населених пунктах на Херсонщині – ОК “Південь”
12 Жовтня 2022 07:05
6

Залужний: Україна за два дні збила 9 іранських дронів “Шахед”
12 Жовтня 2022 07:01
10

За добу уражено 13 районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 системи ППО ворога – Генштаб
11 Жовтня 2022 21:15
63

Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 людей загинули
Останні новини
усі новини