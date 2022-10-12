Залужний: Україна за два дні збила 9 іранських дронів “Шахед”

За два дні українські сили збили 9 з 11 іранських безпілотників “Шахед-136”, які Росія масово використовує проти України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 із 11 БПЛА “Шахед-136″. Це результат якісної підготовки наших зенітників, яку проводять польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіями. сьогоднішньої війни”, – написав він у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія замовила Ірану 2400 дронів.