Політика

Залужний та командувач сил НАТО в Європі звірили годинники напередодні “Рамштайну”

20 Квітня 2023 18:08
20
читать на русском →
Залужний, рамштайн

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що напередодні чергового засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» провів телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройними силами США в Європі генералом Крістофером Каволі.

«Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки і боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися і надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу», – написав Залужний у Telegram.

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 18:17
24

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ
20 Квітня 2023 18:53
2

Reuters: Військовим комендантом окупованої Балаклії був колишній комендант Калінінграда
20 Квітня 2023 18:29
9

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, відбито 22 атаки – Генштаб
20 Квітня 2023 16:52
126

Найбільша у світі ракета вибухнула перед відділенням першої ступені
20 Квітня 2023 16:03
50

Bloomberg: Захід розглядають можливість запровадження майже повної заборони на експорт до Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки