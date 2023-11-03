Суспільство

Залужний привітав українських воїнів із Днем інженерних військ і Днем ракетних військ

3 Листопада 2023 12:46
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Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем інженерних військ і Днем ракетних військ та артилерії, подякувавши їм за службу й захист країни.

“Дорогі бойові побратими! Сьогодні відзначаємо День інженерних військ, а також День ракетних військ та артилерії! Дякую кожному воїну-інженеру, ракетнику, артилеристу за службу та захист України! За те, що самовіддано зупиняєте ворожі навали, визволяєте нашу землю, уражаєте окупантів у найбільш болючі місця й демонструєте справжню силу і міць українського війська. Разом – до перемоги!” – написав Залужний у телеграм-каналі.


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