Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем інженерних військ і Днем ракетних військ та артилерії, подякувавши їм за службу й захист країни.

“Дорогі бойові побратими! Сьогодні відзначаємо День інженерних військ, а також День ракетних військ та артилерії! Дякую кожному воїну-інженеру, ракетнику, артилеристу за службу та захист України! За те, що самовіддано зупиняєте ворожі навали, визволяєте нашу землю, уражаєте окупантів у найбільш болючі місця й демонструєте справжню силу і міць українського війська. Разом – до перемоги!” – написав Залужний у телеграм-каналі.