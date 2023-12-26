Суспільство

Залужний пропонує залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби

26 Грудня 2023 15:19
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Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає необхідним залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступні інвалідності.

Про Залужний заявив на брифінгу

“Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності, 2 групи, 3 групи, воно зараз не є, скажемо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія¸ яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або непридатна”.

Головнокомандувач зазначив, що командування ЗСУ погодилось з пропозицією залишити у відповідному законопроєкті 2 поняття: людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби.

“Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи”, – зазначив Залужний.


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