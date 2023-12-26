Суспільство

Залужний про вручення повісток електронним способом: ми раді будь-якому способу призову людей

26 Грудня 2023 15:51
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.

Про це повідомив власний кореспондент “Української правди” з брифінга Залужного

Журналістка запитала, як буде виглядати вручення повісток електронним способом.

Залужний зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

“Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів”.


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