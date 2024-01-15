Суспільство

Залужний поділився із генералом США Брауном аналізом боїв і прогнозами на 2024 рік

15 Січня 2024 21:56
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війна, Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту.

“Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. Разом з головою об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками з питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес”, – уточнив Залужний.

Він також додав, що подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України у боротьбі з росіянами.


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