Залужний поділився із генералом США Брауном аналізом боїв і прогнозами на 2024 рік

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту.

“Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. Разом з головою об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками з питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес”, – уточнив Залужний.

Він також додав, що подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України у боротьбі з росіянами.