Залужний підтвердив збиття Силами оборони ворожих А-50 та Іл-22М

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.

Про це повідомив головнокомандувач в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22”.

Він опублікував відео, як два літаки зникають з радарів.

“Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!”, − підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Повітряні сили повідомили, що продовжуватимуть працювати над знищенням ворожої авіації.

“Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде… Повітряні Сили – на варті неба України!”, − наголосили в ПС ЗСУ.