Суспільство

Залужний не задоволений роботою ТЦК

26 Грудня 2023 16:50
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що не задоволений тим, як працюють територіальні центри комплектування (раніше – військкомати), але вважає, що з необхідними об’ємами мобілізації вони впораються.

Про це Залужний заявив на брифінгу.

“Що стосується ТЦК, то станом на сьогоднішній день, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений”.

Однак, за словами головнокомандувача, станом на зараз можливості ТЦК по набору військових не втрачені, і він не бачить проблем у майбутньому з тим, щоби постачати в українське військо необхідний об’єм людей.

“Ми прослідкували, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу, щоб вони залишилися і продовжили цю роботу. Думаю, що ми з цим заданням впораємося.

Що стосується безпосередньо керівників, то робота йде далі, і станом на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили місця самостійно. Але, знову ж таки, ця організація на сьогоднішній день функціонує, і, на мою думку, здатна виконувати свої обов’язки”.


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