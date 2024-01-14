Політика

Залужний кілька днів працював на передовій

14 Січня 2024 10:03
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

Про це Залужний написав у телеграм-каналі.

“Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки”, – повідомив він.

Залужний також зазначив, що із командувачем Військово-морських сил було детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.


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