Залужний кілька днів працював на передовій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

Про це Залужний написав у телеграм-каналі.

“Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки”, – повідомив він.

Залужний також зазначив, що із командувачем Військово-морських сил було детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.