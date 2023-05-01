Політика

Залужний і Міллі обговорили подальше постачання озброєння ЗСУ

1 Травня 2023 22:05
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в рамках постійного діалогу з партнерами.

“Детально поінформував про обстановку на всіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій”, – ідеться в повідомленні Залужного в Telegram.

Він також розповів про ракетні удари російської стратегічної авіації та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами в прифронтовій зоні. Він акцентував на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Крім того, сторони обговорили укомплектування ЗС України та важливість вчасного постачання Україні озброєнь, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.


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