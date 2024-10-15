Економіка

Законопроєкт про підвищення податків відправлено на підпис Зеленському
15 Жовтня 2024 11:56
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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №11416д про підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

“В найближчий час очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки”, – написав він.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану”, поданий до парламенту документ передбачав, зокрема:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи;
  • встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати (що є еквівалентним 5% від двох розмірів мінімальної заробітної плати).
  • уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором – до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан;
  • встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Данила Гетманцева, збільшення податків принесе в бюджет України додаткових 30 мільярдів гривень. А протягом наступного, 2025 року, близько 135 мільярдів.


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