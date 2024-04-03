Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути вже на найближчому засіданні

Новий законопроєкт про мобілізацію може бути розглянуто Радою вже на найближчому засіданні.

Про це в ефірі телемарафону заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали”, – сказав Стефанчук.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі.