Закарпатські лікарі врятували зір хлопчику, який заклеїв очі суперклеєм

Закарпатські лікарі врятували зір трирічному хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм.

Інцидент стався 1 серпня розповіли у Закарпатській обласній дитячій лікарні.

Дитина під час гри дістала тюбик суперклею, який лежав на столі та випадково заклеїла собі очі.

“У момент госпіталізації повіки були повністю злиплі, дитина не могла відкрити очі. Спостерігався виражений больовий синдром, ризик важкого хімічного ушкодження кон’юнктиви та рогівки, що могло призвести до часткової або повної втрати зору”, – йдеться у повідомленні.

Лікарі провели делікатне очищення повік і слизових оболонок від клею, призначили інтенсивне протизапальне, антибактеріальне та регенеративне лікування.

Дитина кілька днів перебувала під наглядом лікарів. Зір відновився на 100%, ускладнень вдалося уникнути.

Медики закликають батьків зберігати побутову хімію, суперклей та інші небезпечні речовини у недоступних для дітей місцях.