Закарпатець намагався перевезти через кордон вісьмох ухилянтів

Прикордонники Мукачівського загону затримали 63-річного жителя Закарпаття, який намагався незаконно переправити восьмеро громадян України через державний кордон. Під час перевірки «Мерседеса Спринтера», яким він керував, прикордонники виявили додаткову стінку в мікроавтобусі. За цією стінкою ховалися чоловіки з різних регіонів країни, зокрема Херсонщини, Житомирщини, Київщини, Закарпаття та Львівщини, повідомляє ДПСУ.

Водій стверджував, що перевозить лише овочі, однак під час огляду виявилося, що він планував незаконно перевезти своїх «пасажирів» до Угорщини поза пунктами пропуску.

Всі восьмеро чоловіків, які мали намір нелегально перетнути кордон, були затримані. Водій мікроавтобуса також був доставлений до прикордонного підрозділу, а його дії кваліфіковані як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, відповідно до ст. 332 КК України. Триває розслідування.