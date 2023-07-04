Суспільство

Захисники просунулись до 2 км на Бердянському напрямку 

4 Липня 2023 14:04
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зсу, бердянськ, фронт

На Бердянському напрямку українські захисники просунулися вглибину оборони ворога до 2 км.

Про це повідомляє спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень

“На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед.

Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км.

Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування.

Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ”.


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