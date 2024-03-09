Суспільство

Захисникам Харківщини передали 20 дронів Mavic 3

9 Березня 2024 20:46
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Сили оборони поповнюють збройний арсенал новими Mavic 3 / Фото з телеграм-каналу @synegubov

Чергову партію з 20 дронів Mavic 3 розподілили між п’ятьма військовими підрозділами Харківщини. Для захисників ці безпілотники передали начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін, повідомляє пресслужба ОВА.

«Куп’янська міська територіальна громада за минулий рік передала майже 200 дронів, 5 автомобілів, тепловізори, зарядні станції та інше на суму 34 млн грн. Куп’янська громада – одна з найактивніших у підтримці Сил оборони. Дякую за ініціативність й суттєвий внесок у посилення обороноздатності Харківщини», – сказав Олег Синєгубов.

Загальна вартість 20 квадрокоптерів становить 1,5 млн грн.

«Працівники Куп’янської міської військової адміністрації передали одноденний заробіток на підтримку ЗСУ, завдяки чому купили 7 Mavic 3. А ще 13 квадрокоптерів придбали завдяки зекономленим коштам територіального медичного об’єднання. Наших людей не потрібно переконувати в необхідності допомагати військовим. Мешкаємо у прифронтовому місті і розуміємо, що лише підтримуючи захисників, можемо досягти нашої довгоочікуваної перемоги», – зазначив Андрій Беседін.


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