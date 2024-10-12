Політика

Захисні загородження Керченського мосту прибило до берега
12 Жовтня 2024 18:15
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Кримський міст
Бонові загородження поблизу Керчі. Крим, Україна, жовтень 2024 року / Фото RFE/RL

Бонові загородження, якими Росія намагається захищати Керченський міст від можливих атак морських дронів ЗСУ, плавають акваторією поблизу берегів Керчі.

Як повідомляє Крим.Реалії, фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі.

Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі.

Як повідомлялося, влітку 2024 року РФ почала розміщувати баржі на південному боці мосту, пізніше з’явилися додаткові баржі та плавучі бонові споруди, що йдуть паралельно мосту. Нові супутникові знімки показують значне збільшення кількості барж, що захищають міст.


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