Загинув у бою: стало відомо про смерть українського пілота винищувача

У 831-й бригаді тактичної авіації повідомили про загибель у бою військового, льотчика-винищувача Івана Болотова.

Про це повідомляється на сторінці Facebook 831 БрТА.

“Із сумом повідомляємо про непоправну втрату. Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у підрозділі, льотчику було 24 роки, але він був грамотним і досвідченим воїном, який “нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту”.

Побратими висловили співчуття рідним загиблого захисника.