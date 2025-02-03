Суспільство

Загинув у бою: стало відомо про смерть українського пілота винищувача
3 Лютого 2025 14:00
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Льотчик-винищувач Повітряних Сил Івана Болотов / Фото: 831 бригада тактичної авіації
Льотчик-винищувач Повітряних Сил Івана Болотов / Фото: 831 бригада тактичної авіації

У 831-й бригаді тактичної авіації повідомили про загибель у бою військового, льотчика-винищувача Івана Болотова.

Про це повідомляється на сторінці Facebook 831 БрТА.

“Із сумом повідомляємо про непоправну втрату. Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у підрозділі, льотчику було 24 роки, але він був грамотним і досвідченим воїном, який “нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту”.

Побратими висловили співчуття рідним загиблого захисника.  


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