Загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар

У ніч на 23 серпня Україна зазнала масованої атаки безпілотників, а під час виконання бойового завдання загинув український військовий льотчик. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

За інформацією Командування, близько 22.40 22 серпня противник запустив 49 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Силами протиповітряної оборони станом на 08.30 було збито або подавлено 36 ворожих апаратів на півночі, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 безпілотників у семи локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Крім того, уночі 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, 1979 року народження. Причини та обставини катастрофи з’ясовуються. Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого.