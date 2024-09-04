Загинула вся сім’я: російські терористи вбили у Львові матір і 3 дітей

4 вересня у результаті російського ракетного удару по Львову загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок. Живими лишився тільки батько дітей.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

“Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік.

Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку”.

Він опублікував фото родини і вказав, що на ньому позаду стоїть 21-річна Ярина Базилевич, яка працювала в офісі “Львів – молодіжна столиця Європи 2025”.

“У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.



Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять”, – підсумував Садовий.