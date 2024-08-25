Кримінал

Загиблий під завалами в Краматорську – громадянин Великої Британії
25 Серпня 2024 19:31
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краматорськ
Відомо про одного загиблого та 6 поранених цивільних - прокурори документують наслідки ракетного обстрілу Краматорська / Фото Донецька обласна прокуратура

Чоловік, знайдений загиблим рятувальниками під завалами в місті Краматорськ у неділю, є громадянином Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

«З-під завалів зруйнованої в м. Краматорську будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ», – ідеться в повідомленні облпрокуратури в Телеграм.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року, о 22:35, російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою «Іскандер-М». На території зруйнованого готелю зазнали тілесних ушкоджень 4 журналісти іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років. Чоловіки зазнали мінно-вибухових травм, забою головного мозку, перелому ноги, контузії, різаних ран та забоїв тіла.

Травмувалися 32 і 34-річна городянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх будинках.


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