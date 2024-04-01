Загибель помічника Залужного: судитимуть офіцера, який подарував гранати

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом загибелі помічника колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Геннадія Частякова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Військовослужбовцю інкриміновано привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність, нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність та незаконне поводження зі зброєю.

“Розслідуванням встановлено, що 6 листопада 2023 року загиблий святкував свій день народження. Одним із подарунків був ящик. У ньому, серед іншого, було 6 бойових гранат, подарованих співслужбовцем, які останній отримав у військовій частині під час виконання обов’язків військової служби”, – йдеться у повідомленні.

Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.

Майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено з тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронцями вилучено ще 5 подібних гранат.