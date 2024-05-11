Загрози наземної операції для Харкова немає – Синєгубов

Під час зустрічі із журналістами голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання щодо ситуації на північному та північно-східному кордоні області та евакуаційних заходів.

Ось основні тези його доповіді:

Ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Сюрпризів ворог для нас не приніс — наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад.

Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в «сірій зоні».

Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони.

Загрози наземної операції для Харкова немає.

“Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій. Усі держоргани працюють на місцях. Слава Україні!” – написав Синєгубов в Telegram.