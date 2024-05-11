Загрози наземної операції для Харкова немає – Синєгубов

Під час зустрічі із журналістами голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання щодо ситуації на північному та північно-східному кордоні області та евакуаційних заходів.
Ось основні тези його доповіді:
- Ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Сюрпризів ворог для нас не приніс — наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад.
- Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в «сірій зоні».
- Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони.
- Загрози наземної операції для Харкова немає.
“Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій. Усі держоргани працюють на місцях. Слава Україні!” – написав Синєгубов в Telegram.