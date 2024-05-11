Політика

Загрози наземної операції для Харкова немає – Синєгубов

11 Травня 2024 15:16
харків, атаки ворога
Вовчанськ після деокупації, жовтень 2022 року / Фото Суспільне Харків

Під час зустрічі із журналістами голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання щодо ситуації на північному та північно-східному кордоні області та евакуаційних заходів.

Ось основні тези його доповіді:

  • Ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Сюрпризів ворог для нас не приніс — наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад.
  • Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в «сірій зоні».
  • Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони.
  • Загрози наземної операції для Харкова немає.

“Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій. Усі держоргани працюють на місцях. Слава Україні!” – написав Синєгубов в Telegram.


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