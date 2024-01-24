Загроза поразки України є реальною, якщо припинити передавати їй озброєння, – Пентагон

У Міноборони США заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву.

Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За його словами, йому не хотілося б передбачати війну, а Україна сама має право коментувати перебіг бойових дій.

“Але очевидно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, наголошує на тому, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне”, — сказав Райдер.

Він зазначив, що швидше США зможуть продовжувати допомагати Україні, то краще не лише для Києва, а й для міжнародної спільноти.

Генерал заявив, що відсутність фінансування з боку Конгресу змусила Вашингтон призупинити постачання озброєнь.

“Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше”, – резюмував він.