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Загроза нового наступу: у ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили

5 Лютого 2023 16:50
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наступ, росія, зсу

Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України. Однак українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі.

Про це розповів пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко, повідомляє ТСН.

За словами Назаренка, росіяни накопичують “певні” сили на Луганщині.

“Вони туди підтягують резерви та кажуть, що хочуть наступати саме звідти”, – сказав він.

З його слів, українські десантно-штурмові війська тиснуть на росіян у районі Кремінної та Сватового Луганської області. Назаренко припустив, що окупанти хочуть контратакувати на цьому напрямку.

Аналітики з Інституту війни припускають, що новий російський наступ, скоріш за все, відбудеться не у напряму міста Запоріжжя, а в Луганській області.

Він також зазначив, що Збройні сили України наразі не спостерігають формування величезного “кулака” росіян для наступу там.

“Але, звісно, “двіжуха” буде – це всім зрозуміло. Коли погода дозволить воювати повноцінно, то і з нашого, і з їхнього боку якісь дії будуть”, – додав Назаренко.

Назаренко зауважив, що аби розпочати свої наступальні дії, росіяни чекають відповідної погоди.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Росія може за два-три тижні влаштувати серйозну ескалацію. Ворог може спробувати влаштувати ще одну атаку з півночі, півдня та сходу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав, що наступні пів року війни будуть “критичними”, коли на фронті відбуватимуться ключові події. Бернс вважає, що цей період стане вирішальним.


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