Загроза нового наступу: у ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили

Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України. Однак українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі.

Про це розповів пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко, повідомляє ТСН.

За словами Назаренка, росіяни накопичують “певні” сили на Луганщині.

“Вони туди підтягують резерви та кажуть, що хочуть наступати саме звідти”, – сказав він.

З його слів, українські десантно-штурмові війська тиснуть на росіян у районі Кремінної та Сватового Луганської області. Назаренко припустив, що окупанти хочуть контратакувати на цьому напрямку.

Аналітики з Інституту війни припускають, що новий російський наступ, скоріш за все, відбудеться не у напряму міста Запоріжжя, а в Луганській області.

Він також зазначив, що Збройні сили України наразі не спостерігають формування величезного “кулака” росіян для наступу там.

“Але, звісно, “двіжуха” буде – це всім зрозуміло. Коли погода дозволить воювати повноцінно, то і з нашого, і з їхнього боку якісь дії будуть”, – додав Назаренко.

Назаренко зауважив, що аби розпочати свої наступальні дії, росіяни чекають відповідної погоди.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Росія може за два-три тижні влаштувати серйозну ескалацію. Ворог може спробувати влаштувати ще одну атаку з півночі, півдня та сходу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав, що наступні пів року війни будуть “критичними”, коли на фронті відбуватимуться ключові події. Бернс вважає, що цей період стане вирішальним.