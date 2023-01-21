Загроза нападу з боку Білорусі – російська ІПСО, – ГУР

У Головному управлінні розвідки вважають, що нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією.

“Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку Білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО. Безмовно, про диктатора Лукашенка нам все відомо, про режим у Білорусі. Але є об’єктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці Росії немає”, – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов пообіцяв, що “якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде”, але запевнив, що “навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії”.

“В інтересах саме Путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме із Білоруссю. Але вже й диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Ми нещодавно бачили, як він водив за ніс Лаврова під час зустрічі, і з одного боку, розповідав, як він любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України, і що Україна тримається. Тобто не хоче вживати суїцидальних дій диктатор Лукашенко”, – сказав представник ГУР.

Він також зазначив, що контрнаступальна операція зі звільнення своїх земель для України “справді важка”, але Україна може звільнити свої землі.

“Україна звільняє та буде продовжувати звільняти свої території. Так, це буде важко, але неминуче… Повірте, що є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації й адекватні і тверезі завдання і для українських Сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Так от ми справді можемо звільнити наші землі”, – резюмував Юсов.