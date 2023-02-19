Загострення й ракетні удари: у ЗСУ спрогнозували ситуацію до 24 лютого

Українці очікують наступного тижня з побоюваннями через річницю повномасштабного вторгнення Росії. Швидше за все, буде загострення на фронті та ракетні атаки, однак ЗСУ до цього готові.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наші військові мають засоби для відбиття атак, а також очікують нові види ППО.

Юрій Ігнат зазначив, що зараз йде нагнітання ситуації через річницю повномасштабного російського вторгнення. Він відзначив, що окупанти люблять сакральні дати, тому усі очікують масованих ракетних атак.

“Ворог теж хоче показати знаковість цієї війни. Можливо, тому і нагнітається обстановка, всі очікують загострення ситуації, ударів по об’єктах критичної інфраструктури чи по інших об’єктах на східному напрямку, на лінії бойового зіткнення”, – сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ переконаний, що не варто очікувати дуже драматичних подій, адже росіяни щодня завдають ракетних ударів та атакують позиції українських військових на лінії фронту.

“Це, на жаль, є щодня, тому день від дня фактично нічим не відрізняється. Йдуть постійні обстріли, атаки від “вагнерівців” і всіх інших, які туди лізуть. Тому особливо говорити про якусь драматичну ситуацію навряд чи доводиться”, – зауважив він.

Юрій Ігнат підтвердив, що ближче до річниці повномасштабної війни буде загострення на лінії бойового зіткнення. Повітряні сили ЗСУ вважають, що Росія також буде обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що наші захисники готові до ворожих атак. Українські військові мають засоби ППО, а також очікують поставок ЗРК Patriot та SAMP/T.