Суспільство

Загострення й ракетні удари: у ЗСУ спрогнозували ситуацію до 24 лютого

19 Лютого 2023 14:40
50
читать на русском →
зсу

Українці очікують наступного тижня з побоюваннями через річницю повномасштабного вторгнення Росії. Швидше за все, буде загострення на фронті та ракетні атаки, однак ЗСУ до цього готові.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наші військові мають засоби для відбиття атак, а також очікують нові види ППО.

Юрій Ігнат зазначив, що зараз йде нагнітання ситуації через річницю повномасштабного російського вторгнення. Він відзначив, що окупанти люблять сакральні дати, тому усі очікують масованих ракетних атак.

“Ворог теж хоче показати знаковість цієї війни. Можливо, тому і нагнітається обстановка, всі очікують загострення ситуації, ударів по об’єктах критичної інфраструктури чи по інших об’єктах на східному напрямку, на лінії бойового зіткнення”, – сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ переконаний, що не варто очікувати дуже драматичних подій, адже росіяни щодня завдають ракетних ударів та атакують позиції українських військових на лінії фронту.

“Це, на жаль, є щодня, тому день від дня фактично нічим не відрізняється. Йдуть постійні обстріли, атаки від “вагнерівців” і всіх інших, які туди лізуть. Тому особливо говорити про якусь драматичну ситуацію навряд чи доводиться”, – зауважив він.

Юрій Ігнат підтвердив, що ближче до річниці повномасштабної війни буде загострення на лінії бойового зіткнення. Повітряні сили ЗСУ вважають, що Росія також буде обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що наші захисники готові до ворожих атак. Українські військові мають засоби ППО, а також очікують поставок ЗРК Patriot та SAMP/T.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Лютого 2023 09:37
96

Росіяни можуть обстріляти інфраструктуру АЕС, щоб змусити українську владу їх зупинити, – ISW
19 Лютого 2023 14:40
50

Загострення й ракетні удари: у ЗСУ спрогнозували ситуацію до 24 лютого
19 Лютого 2023 14:15
80

Окупанти почали скидати воду з Каховської ГЕС
19 Лютого 2023 12:13
80

Зруйнований, але нескорений: ЗСУ показали ранок у Бахмуті
19 Лютого 2023 11:42
109

У британській розвідці пояснили, нащо РФ запускати повітряні кулі над Україною
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
усі думки