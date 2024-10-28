Захопливо і весело! Про спектакль “Дівич-вечір”

Вечір вихідного дня можна провести по-різному: почитати цікаву книгу, зануритися у світ кінематографа, відвідати знайомих або ж просто переглянути стрічку соцмереж у гаджетах. Але куди кращим варіантом буде подарувати своїм близьким нові емоції та враження – організувати для них незабутній суботній театральний вечір у компанії чарівних пані.

Чудова новина для поціновувачів театрального мистецтва

Захопливий та яскравий спектакль «Дівич-вечір» 1 лютого 2025 року о 18.00 у Центральному будинку збройних сил України у Києві — це те, що потрібно побачити. Вистава поставлена за романом американської письменниці Лори Каннінгем «Прекрасні тіла». У книзі іронічно, щиро та соковито подані психологічні портрети жінок, їхні мрії, прагнення та страхи.

«Дівич-вечір» – сучасна комедія із захопливим сюжетом

Спектакль є таким же легким і цікавим, як роман. Такий собі Дівич-вечір, камерна історія про жіночу долю. Глядачі мимоволі переміщаються у вечірній Нью-Йорк і опиняються на тій самій зустрічі шести давніх подруг. У кожної свій шлях, свій багаж досвіду та знань, надії та сподівання, перемоги і розчарування. Дівчата такі однакові та водночас такі різні. Їхня унікальність, цікаві риси характеру формують для присутніх шість неповторних історій, шість життєвих драм.

У героїнь є спільне минуле – молодість, коли відносини переросли у жіночу дружбу. І ось вони знову зустрілися разом. Поспілкувалися, посміялися і поплакали.

Про що ж їхні розмови:

про наболіле за ці роки;

про те, що хоча і досягли багато чого, але начебто і нічого не досягли;

про те, чого так не вистачає кожній.

Звичайно ж, говорили й про чоловіків! І про суто жіночі речі.

Вистава сподобається і стане близькою глядачам своєю життєвістю. Адже покопаєшся в пам’яті, і на згадку приходять аналогічні ситуації. Обернешся навкруги – і впізнаєш у собі самому або в знайомих та подругах учасниць того самого Нью-Йоркського вечора.

Акторський склад вистави

На окрему увагу заслуговує зірковий акторський склад комедії.

народна артистка України Анжеліка Гирич;

заслужена артистка України Віталіна Біблів, головна героїня серіалу «Будиночок на щастя»;

Ксенія Вертинська, широко відома як зірка серіалів «СидорЕнки і СидОренки» та «Встигнути до 30»;

Анна Кошмал, одна з головних героїнь серіалу «Свати»;

Катерина Варченко, виконавиця головної ролі у мелодрамі «Хазяйка»;

Наталія Васько, зірка серіалу «Кріпачка».

Беззаперечно, це буде незабутній вечір сміху та рефлексії. Вечір роздумів про нестримні почуття, чоловіків і жінок, дружбу і любов, сімейні та особисті таємниці. Про комедію і драму у житті, про співчуття і засудження.

Актори подарують глядачам світлі усмішки і водночас змусять замислитися про просте і вічне. Тож і ви подаруйте собі та дорогим серцю людям зустріч зі світом театру. Квитки вже доступні для замовлення на Concert.ua. Вартість: від 300 грн.