Суспільство

Західний кордон України за добу перетнули 114 тисяч осіб

20 Серпня 2023 12:37
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кордон, дпсу

За минулу добу (19 серпня) західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 114 тисяч осіб та 22 тисячі транспортних засобів, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби вибули 58 тисяч осіб, зокрема, 34 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До країни ж вчора прослідували 56 тисяч осіб, 50 тисяч з них — українці.

За спробу незаконного перетину державного кордону України було затримано 25 чоловіків. Один з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 24 було затримано поза визначеними пунктами перетину.


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