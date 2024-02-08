Західну зброю продовжують завозити в Росію, – розслідування

Зброя з Італії, Фінляндії, Німеччини, США та інших країн досі потрапляє на російський ринок, оминаючи санкції, введені проти РФ через війну в Україні.

Про це у спільному розслідуванні розповіли видання The Insider та IrpiMedia.

За даними розслідувачів, у 2023 році зразки нової імпортної стрілецької зброї можна було зустріти на різних заходах усередині Росії. Так, в анексованому Криму під час турніру зі снайпінгу учасники використали американські гвинтівки SRS Desert Tech та фінські Sako TRG 22 Lapua Oy.

Автори розслідування стверджують, що виробництво та імпорт у Росію суттєвої частини західної зброї пов’язаний з італійським холдингом Beretta, який, своєю чергою, став великим акціонером компанії “Російський Орел”, що належить Михайлу Хубутії. Його у розслідуванні називають “збройовим бароном”.

За інформацією розслідувачів, партнерство Хубутії з Beretta забезпечує постачання до Росії стрілецької зброї італійських брендів через турецькі компанії, попри санкції. Своєю чергою дані держзакупівель показують, що продукцію Beretta активно закуповують російські правоохоронні органи та спортивні установи, які готують майбутніх стрільців.

Крім Хубутії, імпортом іноземного озброєння до Росії, за даними журналістів, займається ТОВ “Італружжя”. Окрім італійської зброї, з 2021 року компанія поставила до Росії німецькі патрони Ruag Ammotec та фінські Lapua Oy, а також фінські карабіни Tikka та Sako.