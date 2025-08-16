Західні лідери підтримали ініціативу Трампа щодо миру в Україні та наголосили на гарантіях безпеки

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Польщі, Португалії та керівництво Єврокомісії виступили зі спільною заявою після брифінгу від президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського щодо переговорів із президентом Росії у Алясці 15 серпня.

У заяві йдеться, що вони вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру. Наступним кроком, за їх словами, мають стати подальші переговори за участю Зеленського, зустріч з яким у Вашингтоні Трамп проведе найближчим часом.

Європейські лідери висловили готовність працювати разом із президентами США та України над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Вони наголосили, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, і підтримали заяву Трампа про готовність США надати такі гарантії.

У заяві підкреслюється, що жодних обмежень на українські Збройні сили чи на співпрацю України з третіми країнами бути не може, а Росія не має права вето на шлях України до ЄС та НАТО. Також зазначається, що рішення щодо території належить виключно Україні, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Лідери підтвердили подальшу підтримку Києва, включно з посиленням санкцій і економічного тиску на Росію, поки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру. Вони підкреслили, що Україна може розраховувати на непохитну солідарність союзників у боротьбі за мир і безпеку Європи.