Захаровій з російського МЗС не сподобалась заява мера Парижа

Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпійських іграх, які пройдуть у столиці Франції влітку, повідомила паризька газета Le Monde.

“Я хочу сказати російським і білоруським атлетам, що їм не будуть раді в Парижі”, – заявила Ідальго під час візиту до Києва 28 березня. Раніше про цю заяву мера Парижа не повідомлялося.

Анн Ідальго додала, що Париж підтримає українських спортсменів під час Олімпіади. “Париж прийме вас як героїв, ви почуватиметеся в Парижі як вдома”, – пообіцяла вона.

Газета Le Monde зазначає, що хоча Ідальго не має повноважень ухвалювати рішень щодо участі спортсменів в Олімпіаді, її слова, безсумнівно, викличуть роздратування у російської влади.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи слова Ідальго, вже запропонувала “підібрати якусь французьку продукцію, яка широко представлена зараз у Росії, і заявити, що їй будуть не раді”.