Суспільство

Загальна чисельність жінок у ЗСУ сягнула 68 тисяч
27 Вересня 2024 19:28
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армія, жінки
Ілюстративне фото / Сухопутні війська ЗСУ

Загальна чисельність жінок у Збройних силах України – 68 000, з них військовослужбовиць – понад 48 000. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць.

Про це повідомила секретар Міністерства оборони України Людмила Дараган, передає пресслужба відомства.

“Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю”, – сказала вона.

За її словами, ще у 2018 році жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях, але ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.

“Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони”, – розповіла Дараган.

Також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з’явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.


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